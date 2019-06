Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0842 EUR +2,81% (06.06.2019, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0817 EUR +0,37% (06.06.2019, 17:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der südafrikanische Konzern sei weiter mit den Aufräumarbeiten nach dem Bilanzskandal beschäftigt. In die Sommerferien dürfte sich kaum einer der neuen Verantwortlichen verabschieden., denn in den kommenden Wochen stünden wichtige Ereignisse an. Beachtlich sei besonders ein Termin, an dem der schwer angeschlagene Möbelhändler auch auf Nachfrage festhalte. "Der Analystentag ist für Juli geplant", habe die von Steinhoff beauftragte Agentur Gaisberg Consulting dem "Aktionär" bestätigt. Interessant sei das, weil ein Blick in die Datenbank von Bloomberg zeige, dass in der derzeitigen Phase kein Analyst mehr eine Einschätzung zu Steinhoff abgebe. Damit die Experten in Betracht ziehen würden, sich wieder mit der Steinhoff-Aktie zu beschäftigen, müssten zumindest aktuelle Zahlen vorliegen. Aber weder für die ursprünglich Anfang Juni geplante Hauptversammlung noch die Veröffentlichung der Halbjahresresultate 2019 gebe es bislang einen Termin.Ein Sommerloch sei bei Steinhoff nicht in Sicht. Aus dem angekündigten Analystentag möge man ableiten, dass es mit den Geschäften weitergehe. Zumindest zunächst. Irgendwie. Die Details seien vorerst weiterhin unklar. Zudem müsse sich Steinhoff noch mit geschädigten Anlegern einigen. Daher gelte weiter: Finger weg von der Steinhoff-Aktie, rät Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: