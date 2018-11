Solange noch etliche Fragen zur Zukunft offen sind, wird die Steinhoff-Aktie aller Voraussicht nach hochvolatil bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2018)



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1145 EUR -4,58% (16.11.2018 , 12:41)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,114 EUR -3,39% (16.11.2018, 12:58)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (16.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Kein Tag vergehe, an dem die Steinhoff-Aktie nicht weit oben auf den Suchlisten der Onlinebroker auftauche. Der kurzfristige Höhenflug des Papiers sei am Freitag schon wieder vorbei. Auch wenn es die Zocker nicht gerne hören würden: Steinhoff sei eine Spekulation mit völlig ungewissem Ausgang.Auch elf Monate nach der Skandalnachricht über Bilanzunregelmäßigkeiten erinnere Steinhoff immer noch an eine Black Box. Fraglich sei beispielsweise, wie die Geschäfte derzeit laufen würden.Zudem könne keiner sagen, welchen Verlauf die Milliardenklage der Anleger gegen Steinhoff nehmen werde. Die vorläufige Schadensersatzsumme belaufe sich auf zwölf Milliarden Euro. Dass es am Ende sogar mehr würden, glaube Rechtsanwalt Maximilian Weiss von der Kanzlei Andreas Tilp nicht.Es sei auch unklar, inwieweit die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft das Unternehmen beeinflussen würden. Ermittlungen wegen Bilanzfälschung würden laufen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüfe nun eine Ausweitung ihrer Ermittlungen.Positiv für den Möbelkonzern sei, dass die Gläubiger offenbar in den kommenden Monaten keinen Druck auf das Management machen möchten, damit der Sanierungsprozess nicht gestört werde.Ein Aktienkurs sage oft mehr als tausend Worte. Seit der Meldung vom Dezember habe das Papier des Möbelhändlers 97 Prozent verloren. Seit Juli habe sich der Aktienkurs halbiert.