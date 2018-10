Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (08.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) wegzulassen.Seit zehn Monaten würden Investoren wissen, dass Steinhoff in massiven Schwierigkeiten stecke. Positive News habe es seitdem kaum gegeben. Fast alles sei ungewiss. Den Zockern sei es egal.Es sei schon absurd, was sich aktuell bei Steinhoff abspiele. Da melde die US-Tochter Mattress Firm in den USA Insolvenz an - und was passiere mit der Steinhoff-Aktie? Sie steige um 8%. Ob die Zocker einen Sinn für Steinhoff sehen würden? Wohl kaum.Unter dem Gläubigerschutz wolle Mattress etliche Filialen schließen, in den kommenden Tagen schon 200 Filialen. In den kommenden 45 bis 60 Tagen solle ein Maßnahmenkatalog stehen. Mattress sei 2016 von Steinhoff für umgerechnet 3,4 Mrd. Euro übernommen worden. Der Matratzenhändler habe letztlich 3.300 Filialen gezählt.Selbst wenn ersteres zutreffe, seien die Probleme für das Unternehmen längst nicht aus der Welt. Ihm komme eine Schadenersatzklage in Milliardenhöhe zu. Laut "Süddeutscher Zeitung" seien mehr als 60 Personen und Unternehmen verklagt, darunter frühere Manager und mehrere beteiligte Firmen. Das vorläufige Klagevolumen liege bei etwa zwölf Mrd. Euro.Steinhoff bleibe eine Black Box. Meldungen wie die über Matress Firm könnten auch in den kommenden Wochen ausreichen, dass sich die Zocker wieder auf den Penny Stock stürzen würden.Seriöse Anleger lassen angesichts des immensen Risikos die Finger von der Steinhoff-Aktie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2018)