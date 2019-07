Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0804 EUR +1,39% (19.07.2019, 16:34)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0795 EUR -0,63% (19.07.2019, 17:00)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (19.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" warnt vor der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH).Professionelle Einschätzungen zu Steinhoff seien rar dieser Tage. Viele hätten die Aktie längst abgeschrieben. Nur "Der Aktionär" warne noch regelmäßig vor einem Investment. Nun habe sich ein Analyst eines US-Unternehmens mit einer Kurzeinschätzung zu Wort gemeldet. Zudem habe es diese Woche einen Fall gegeben, aus dem Anleger eine wichtige Erkenntnis ziehen könnten.Steinhoffs Q1-Zahlen würden kaum Hoffnung auf eine Lösung der finanziellen Notsituation machen, in der sich das Unternehmen befinde, schreibe Charles Allen, "Bloomberg"-Senioranalyst im Bereich Einzelhandel. Allen komme damit zum gleichen Schluss wie "Der Aktionär". Das Unternehmen arbeite weiter daran, Werte zugunsten der Gläubiger zu schaffen, zitiere Allen eine entsprechende Passage aus dem jüngsten Bericht Steinhoffs.Allen zufolge seien momentan nur Pepkor, Pepco und das Australasien-Geschäft profitabel. Mit dem Fortschreiten der Schulden-Restrukturierung dürften die Gläubiger das Ruder übernehmen ("The debt restructuring, a Company Voluntary Arrangement still to be completed, is most likely to eventually pass control to creditors ( )"). Diese müssten voraussichtlich hohe Abschreibungen in Kauf nehmen, um an einen Punkt zu gelangen, an dem Steinhoff die Zinszahlungen durch seine operativen Einkünfte decken könne.Der Fall GERRY WEBER habe diese Woche gezeigt, was das bedeuten könne: Totalverlust. "Der Aktionär" habe bereits im Mai auf dem Titel von Ausgabe 22/19 gewarnt: "Kursziel 0 Euro - Finger weg von dieser Aktie!"Steinhoff sei durch einen Bilanzskandal schwer angeschlagen. Wenn Gläubiger einen Teil ihres Geldes abschreiben müssten, würden Aktionäre im Zweifel völlig leer ausgehen."Der Aktionär" warnt seit Monaten vor der Steinhoff-Aktie. Anleger, die sich daran orientieren, haben sich Buchverluste und das extrem hohe Risiko eines Totalverlusts erspart, so Lars Friedrich. (Analyse vom 19.07.2019)