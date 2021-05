Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1175 EUR +7,31% (14.05.2021, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,116 EUR +2,75% (14.05.2021, 15:43)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (14.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Bis zu 1 Mrd. Euro werde der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Konzern bald einnehmen. Unterdessen konsolidiere der Kurs der Steinhoff-Aktie nach dem starken Anstieg in den vergangenen Monaten. Und in Südafrika gebe es weiter Ärger mit störrischen Klägern. Dazu habe sich jetzt Steinhoff in einer Pressemeldung klar positioniert.Die ehemaligen Eigner von Tekki Town hätten in Südafrika die vorläufige Liquidation Steinhoffs beantragt. Tekki Town sei zum Großteil gegen Steinhoff-Aktien getauscht worden, bevor der Betrug bei Steinhoff bekannt geworden sei und der Kurs eingebrochen sei. Die einstigen Inhaber der Schuh-Kette wollten sich dem vorgeschlagenen Vergleich offensichtlich nicht anschließen und würden nun den Druck erhöhen.Südafrika sei Steinhoffs Hauptstandort für das operative Geschäft. Der Konzern beharre aber darauf, dass rechtliche Angelegenheiten in den Niederlanden geklärt würden. Steinhoff werde sich "dem Antrag der Tekkie-Town-Kläger widersetzen und werde jeden Versuch energisch abwehren", den vorgeschlagenen Vergleich auf globaler Ebene zu stören, habe das Unternehmen gestern mitgeteilt.Zum Börsengang der Discount-Kette Pepco habe Steinhoff mittlerweile bestätigt: In Warschau seien zunächst 102,3 Mio. Aktien zu je 40 PLN (polnische Zlotys) platziert. Die Spanne habe von 38 bis 46 PLN gereicht.Steinhoff werde rund 1 Mrd. Euro erlösen. Pepco werde insgesamt erwartungsgemäß mit 5 Mrd. Euro bewertet. Der Handel solle am 26. Mai beginnen.Mit dem Börsengang verschaffe sich Steinhoff frische Mittel. "Der Aktionär" habe aber stets darauf hingewiesen, dass es noch längst keine Einigung mit allen Klägern gebe. Zitat vom 30. April: "Einige Parteien torpedieren den laufenden Einigungsversuch mit weiteren Klagen." Auch die deutschen Kanzlei TILP habe den Vergleichsvorschlag bislang nicht angenommen. Es gelte daher weiterhin: Steinhoff bleibe eine Hochrisiko-Aktie in Zockerhänden. Ein Investment ergebe unter den gegebenen Umständen für seriöse Anleger schlichtweg keinen Sinn. Es gebe genug Alternativen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)