Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1246 EUR +2,13% (15.10.2018, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,121 EUR (12.10.2018)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weg zu lassen.Der Nachrichtendienst "Bloomberg" melde am Montag, dass die Gläubiger dem Unternehmen bis zum 20. November Zeit geben würden, die nächsten Schritte einzuleiten. Ursprünglich sollte Steinhoff bis spätestens 20. Oktober bekannt geben, wie der Schuldenberg in Milliardenhöhe an die Kreditgeber zurückgezahlt werden solle.Zocker würden sich fast unbeeindruckt von der gewährten Verschnaufpause zeigen. Das Wertpapier liege 2,5% im Plus. Ein schwacher Wert, für die ansonsten extrem volatile Aktie.Doch die gedämpfte Euphorie über die Meldung überrasche wenig, weil die Probleme ein weiteres Mal aufgeschoben, nicht aufgehoben seien. Die Unsicherheiten bestünden aber weiterhin: Wie laute das tatsächliche Klagevolumen? Wie wirke sich die Pleite der Tochter Mattress Firm auf den Skandal-Konzern aus?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link