Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (29.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Einzelhandelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Wenn es nach den Steinhoff-Jüngern gehe, sei die Aktie bei 10 Cent unterbewertet gewesen und sie sei es ihrer Meinung nach bei 31 Cent immer noch. Tatsächlich beeindrucke der Kurssprung der vergangenen Tage. Neue Hoffnung keime nach einer Unternehmensmeldung auf. Doch nach wie vor bleibe bei der Möbel-Aktie große Vorsicht angebracht.Am frühen Dienstagmorgen habe Steinhoff auf seiner Homepage bekannt gegeben, dass man sich mit mehreren Gläubigern auf einen Vergleich geeinigt habe. Darauf habe der Möbelkonzern jahrelang hingearbeitet. Nachdem die Aktie bereits im Vorfeld deutlich angesprungen sei (Insider-Käufe?), habe am Dienstag zum Tradegate-Feierabend um 22 Uhr ein sattes Kursplus von 25 Prozent auf 0,31 Euro zu Buche gestanden. Das sei der höchste Stand seit Februar 2018.Schon werde die Aktie des Unternehmens, das mit diversen Vorwürfen konfrontiert praktisch schon pleite gewesen sei, als ein Favorit für 2022 gehandelt. Der satte Kurssprung seit Mitte Dezember rufe inzwischen auch Anleger auf den Plan, die bislang nicht viel mit den Pleite-Papieren von Steinhoff am Hut gehabt hätten. "Was so stark steigt, kann nicht schlecht sein", laute offenbar das Credo.Außerdem bedürfen die getroffenen Vergleiche noch der Genehmigung bis zum 30. Dezember. Weitere Aktualisierungen zu den Fortschritten zur Erfüllung der verbleibenden Bedingungen der Gläubiger sollten am 24. Januar 2022 in Kraft treten. Die Infos zur "Umsetzung des Globalen Vergleichs für Rechtsstreitigkeiten werden zu gegebener Zeit bereitgestellt", heiße es abschließend in der Mitteilung der südafrikanisch-niederländischen Holding.DER AKTIONÄR bleibe in Bezug auf Steinhoff zurückhaltend. Der globale Vergleich scheine zwar zu gelingen. Aber ob die Holding angesichts riesiger Schulden in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro nachhaltig gesunden könne, bleibe ungewiss.DER AKTIONÄR rate Privatanlegern weiterhin vom Kauf der Aktie ab. Zumal nach den satten Kursgewinnen auch Gewinnmitnahmen anstehen dürften, so Martin Mrowka. (Analyse vom 28.12.2021)