Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (01.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Möbelhändler Steinhoff habe das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Per Ende September 2019 habe unter dem Strich ein Minus von 1,6 Milliarden Euro gestanden, wie das Unternehmen bekannt gegeben habe. Die Aktie crashe zwischenzeitlich um über 20 Prozent.Einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr habe Steinhoff wegen der Corona-Pandemie nicht gegeben. Die Bedingungen für den Handel seien weiter problematisch.Zwar gebe es die ersten Lockerungen in den Ländern, in denen Steinhoff tätig sei, jedoch hätten diese von Land zu Land variiert. Dabei seien die Geschäfte besser angelaufen, als erwartet und hätten vom Nachholbedarf der Kunden profitiert. Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung hänge jedoch vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie dem wirtschaftlichen Umfeld ab.Die Rally im Frühling habe sich als Strohfeuer erwiesen. Seit dem Zwischenhoch notiere Steinhoff 58 Prozent im Minus.Anleger, denen die Volatilität nichts ausmacht und die immer noch investiert sind, sollten sich des hohen Pleiterisikos bewusst sein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2020)Mit Material von dpa-AFX