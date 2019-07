Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0848 EUR -4,61% (15.07.2019, 13:21)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0832 EUR -3,93% (15.07.2019, 13:37)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weiterhin zu meiden.Die Steinhoff-Aktie habe am Freitag nach Vorlage der Halbjahreszahlen zunächst kräftig zugelegt. Ein großer Teil des Kursgewinns sei bis zum Montagmittag aber wieder abgegeben worden. Einer der Gründe dafür sei womöglich, dass sogar das leichte Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei genauer Betrachtung kaum optimistisch stimme.Das Problem: Zum Wachstum habe vor allem Pepkor beigetragen. Der Textil-Einzelhändler sei von Alt-Großaktionär Christo Wiese in den Steinhoff-Konzern eingebracht worden. Wieses Titan Group habe nach dem Bilanzskandal eine Klage gegen Steinhoff eingereicht und verlange die Rückabwicklung des Verkaufs von Pepkor.Wiese selbst habe im Interview mit CNBC gesagt: "60 oder 70 Prozent des verbliebenen Wertes, der noch in Steinhoff steckt, kam aus meinen Unternehmen. Dieser Wert gehört nicht den Steinhoff-Aktionären, sondern Steinhoffs Gläubigern. So funktioniert das Rechtssystem.""Der Aktionär" meine: Die Lage um Pepkor zeige beispielhaft, auf welch wackligen Füßen Steinhoff nach wie vor stehe.Anleger sollten die Steinhoff-Aktie weiterhin meiden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)