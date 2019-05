Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0924 EUR -1,07% (20.05.2019, 13:36)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0921 EUR -1,60% (20.05.2019, 14:07)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.An Steinhoff würden sich die Geister scheiden. Manche Spekulanten würden den in Schieflage geratenen südafrikanischen Möbelhändler noch nicht verloren sehen und auf die Rettung setzen. Die meisten Börsianer würden allerdings die Finger von der Steinhoff-Aktie lassen. Steinhoff selbst verbreite zwar nun Optimismus, doch die Aktie reagiere unbeeindruckt.Steinhoff wolle nach eigenen Angaben die Frist über ein Abkommen mit seinen Gläubigern bis zum 30. Juni verlängern. Der ursprüngliche Stichtag sei der 31. Mai. Die Gläubiger seien aufgefordert, ihre Zustimmung bis zum 24. Mai zu erteilen, um diesen Schritt zu ermöglichen.Steinhoff weiter: "Es bleibt das Ziel, die Umstrukturierung so schnell wie möglich abzuschließen."Der nächste wichtige Termin sei der 18. Juni: Dann werde Steinhoff aller Voraussicht nach den Geschäftsbericht für 2018 vorlegen. Möglicherweise gebe es weitere Informationen zu den Vermögenswerten von Steinhoff.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link