Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,4704 EUR -8,38% (30.01.2018, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,464 EUR -9,73% (30.01.2018, 17:04)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (30.01.2018/ac/a/d)





Stellenbosch (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Konzernabschluss 2017 wird nicht vor dem 31. Januar 2018 veröffentlicht - AktiennewsDie Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) verweist auf ihre Bekanntmachung vom 5. Dezember 2017, dass sich ihr Aufsichtsrat an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) gewandt hat, um bestimmte festgestellte Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung zu untersuchen, und dass die Veröffentlichung des Konzernabschlusses zum 30. September 2017 (der "Konzernabschluss") würde verschoben wird.PwC arbeitet weiterhin mit Steinhoff und seinen Rechtsberatern in Bezug auf Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung zusammen und eine unabhängige Untersuchung läuft noch. Infolgedessen hat Steinhoff heute (30.01.2018) gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen die niederländische Finanzmarktaufsicht darüber informiert, dass es den Konzernabschluss 2017 nicht vor dem 31. Januar 2018 veröffentlichen wird. Trotz dieser Verzögerung werden die ausgegebenen Stammaktien der Gesellschaft weiterhin notiert und an der Frankfurter Börse und der Johannesburg Stock Exchange gehandelt. Die Steinhoff International Holdings N.V. wird sobald wie möglich über den Fortschritt der Buchungsanfragen und die Verfügbarkeit der konsolidierten Jahresrechnung 2017 berichten.South African Companies und Intellectual Properties Commission ("CIPC")Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft wird geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.Stellenbosch, 30. Januar 2018