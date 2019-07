XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (05.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Zahl der Klagen in Deutschland und Südafrika rund um den schwer angeschlagenen Konzern sei unübersichtlich. Bemerkenswert an der Situation sei, wie sehr jeder darauf bedacht sei, seine eigene Haut zu retten, nachdem der Bilanzskandal öffentlich geworden sei. Auch einstige Partner würden sich mittlerweile voneinander distanzieren und sich gegenseitig beschuldigen.Die aktuelle Lage und die Aussichten bei Steinhoff dürften selbst für aktuelle und ehemalige Führungskräfte schwer zu beurteilen sein. Kein Wunder, dass das Unternehmen selbst vor dem Handel mit seiner Aktie warne und Analysten keine Einschätzungen mehr abgeben würden. Auch "Der Aktionär" rate: Finger weg, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: