Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (31.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff spiele gleichsam in einer Liga wie Wirecard. Auch dem schwer angeschlagenen Möbelkonzern, der eine Zeit lang mit dem Möbelhandelsriesen XXXLutz zusammengearbeitet habe, seien 2017 Unregelmäßigkeiten in der Bilanz zum Verhängnis geworden. Die Steinhoff-Aktie, die Mitte 2016 noch bei mehr als 6 Euro notiert habe, pendele seit geraumer Zeit mit beeindruckender Konstanz um die 5-Cent-Marke. Dass investierte Anleger bis zuletzt auf eine Art Wiederauferstehung hoffen würden, liege in der Natur des Menschen. Doch ein solches Wunder sei nicht in Sicht."Der Aktionär" rate seit Jahren dazu, die Steinhoff-Aktie zu meiden. In dieser Zeit sei der Kurs ohne bemerkenswerte Gegenbewegungen in Richtung der Null-Euro-Marke geplumpst. Die aktuellen Zahlen würden ins negative Bild passen, da konkrete Details über eine angebliche Besserung beim Möbelhändler de facto fehlen würden. Die Klageforderungen der geschädigten Aktionäre und ehemaligen Geschäftspartner würden zudem wie ein Damoklesschwert über dem Titel scheben. Anleger sollten die Steinhoff-Aktie auf jeden Fall links liegen lassen. Kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: