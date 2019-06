Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (03.06.2019/ac/a/nw)



Der schwer angeschlagene Möbelkonzern kämpfe ums Überleben. Auch fast genau anderthalb Jahre nach dem Crash infolge von Bilanzmanipulationen sei die Krise noch längst nicht abgewendet. Nun stünden im Sommer wichtige Termine an. Die Zocker würden sehnsüchtig auf Volatilität warten.In zwei Wochen sei es voraussichtlich soweit: Steinhoff lege seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 vor. Voraussichtlich deshalb, weil der südafrikanische Konzern bislang wichtige Termine ein paar Mal habe nicht einhalten können. Die Vorlage der Geschäftsberichte für 2017 und 2018 habe Steinhoff erst auf April, dann auf Mai und Juni verschoben.Ende des Geschäftsjahres im September 2017 habe Steinhoff auf Nettoschulden i.H.v. knapp 9 Mrd. Euro gesessen. Beobachter würden befürchten, dass die Bilanz für 2018 noch düsterer ausfallen könnte, weil eine wachsende Schar von Investoren Schadenersatz fordere. Der frühere Chairman Christo Wiese allein verlange von Steinhoff knapp 4 Mrd. Euro zurück. In Deutschland z.B. sei der Bilanzskandal nun Gegenstand einer Sammelklage beim Oberlandesgericht Frankfurt.Im Juli solle ein Steinhoff-Analystentag stattfinden. Im August solle es ein Trading-Update zum dritten Quartal geben. Die genauen Termine müsse Steinhoff noch nennen.Die Unklarheiten bei den Terminen würden gut ins Gesamtbild bei Steinhoff passen. Das Unternehmen sei eine Black Box, eine Story mit völlig ungewissem Ausgang. Finger weg, rät Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2019)