Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (24.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Bilanzskandal beim Möbelhändler Steinhoff werde zum Gegenstand einer Sammelklage beim Oberlandesgericht Frankfurt. Die Anleger würden entsetzt reagieren und in Scharen Reißaus nehmen - die Steinhoff-Aktie falle auf den tiefsten Stand seit Juli 2018. Jetzt drohe sogar der Absturz auf ein neues Rekordtief.Als erste Instanz habe das Landgericht Frankfurt mehrere gleich gerichtete Schadenersatzklagen enttäuschter Steinhoff-Aktionäre zusammengefasst und zur Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen dem nächsthöheren Gericht vorgelegt.Die Justiz habe am Donnerstag entsprechende Informationen der Anlegerschutz-Kanzlei Tilp bestätigt. Diese beschuldige die niederländische Steinhoff International Holding, den Kapitalmarkt nicht oder nicht rechtzeitig über Unregelmäßigkeiten in der Bilanz informiert zu haben.Laut Tilp wolle Steinhoff über einen Vergleich verhandeln. Es gehe jetzt darum, mit der Sammelklage nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) "Druck auf dem Kessel" zu halten, habe der Tilp-Anwalt Maximilian Weiss erklärt.Steinhoff habe mit einem Berg von Problemen zu kämpfen: Milliardenklage, Abschreibungen, riesiger Vertrauensverlust, harter Wettbewerb. Ob dem Unternehmen der große Befreiungsschlag gelinge, stehe in den Sternen.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät die Finger von der Steinhoff-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 24.05.2019)