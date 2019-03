Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Eine Gruppe Topmanager habe beim angeschlagenen Möbelkonzern Steinhoff über Jahre hinweg systematisch Transaktionen generiert, um im großen Stil die Bilanzen zu fälschen. Entstanden sei ein Schaden in Milliardenhöhe. Jetzt, wo die Katze aus dem Sack sei, würden sich umgehend die Spekulanten auf die Aktie stürzen.Laut Berechnungen von PwC hätten die fragwürdigen Buchungen von 2009 bis 2017 demnach ein Volumen von rund 6,5 Milliarden Euro. Angeführt von einem Topmanager habe die Gruppe "jahrelang Transaktionen strukturiert und durchgeführt, die im Ergebnis die Profitabilität und den Wert von Aktiva über einen langen Zeitraum deutlich übertrieben haben", heiße es in dem PwC-Bericht.Die Manager hätten mit einigen Kollegen und firmenfremden Personen zusammengearbeitet, um die fragwürdigen Transaktionen zu arrangieren.Diese seien komplex gewesen, hätten viele Organisationen überspannt und seien auch durch Dokumente und juristische Akte belegt worden. Die Belege "wurden in vielen Fällen erst hinterher erschaffen und rückdatiert", habe es weiter geheißen. Der Bericht nenne keine Verantwortlichen namentlich.Bei dem Fall Steinhoff würden Erinnerungen an Comroad wach. Der Hersteller von Telematikdiensten sei ein großer Star am Neuen Markt gewesen, bis herausgekommen sei, dass ein Großteil der Umsätze frei erfunden gewesen seien. Im April 2002 sei Comroad-Gründer Bodo Schnabel verhaftet worden. Das Landgericht München habe ihn wegen Kursbetrugs, Insiderhandels und gewerbsmäßigen Betrugs zu sieben Jahren Haft verurteilt.Die Folgen, die der Bilanzskandal für die Firma Steinhoff noch haben werde, seien immer noch nicht in keinster Weise abzusehen. Der Gelackmeierte seien die Aktionäre, die an die Steinhoff-Story geglaubt hätten. Sie hätten Totalverlust mit der Aktie erlitten.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2019)