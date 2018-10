XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,135 EUR -2,46% (02.10.2018, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,136 EUR -2,16% (02.10.2018, 14:54)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Steinhoff-Aktie (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Ende 2018 solle endlich Klarheit herrschen. Dann wolle der schwer angeschlagene Möbelkonzern seine testierte Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen. Im Januar komme dann der Bericht fürs laufende Geschäftsjahr. Dann werde man wissen, in welchem Maß die Kunden trotz Krise Steinhoff die Treue halten würden. Zudem hätten Aktionäre den südafrikanischen Konzern verklagt. Ein niederländisches Gericht werde sich den Beschwerden der Anleger gegen Steinhoff annehmen. Das vorläufige Klagevolumen liege bei ca. 12 Mrd. Euro.Steinhoff sei zehn Monate nach dem Crash immer noch eine Black Box. Ob das Unternehmen die Milliardenklagen überstehen werde, stehe in den Sternen. Seriöse Anleger sollten die Finger von der Steinhoff-Aktie lassen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: