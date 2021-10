Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1719 EUR +3,55% (07.10.2021, 16:21)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,171 EUR -0,98% (07.10.2021, 16:12)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (07.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nichts gehe mehr für Steinhoff - jedenfalls in Amsterdam. Und diese Nachricht sei aus Sicht der von einem Milliardenskandal schwer erschütterten Holding-Gesellschaft durchaus positiv. Den Kurs der Aktie beflügele das allerdings nicht. "Der Aktionär" verrate, worum es gehe und was die aktuelle Entwicklung für die Steinhoff-Aktie bedeute.In Amsterdam habe ein Gericht einem Vergleichsvorschlag zwischen Steinhoff und Gläubigern zugestimmt. Am 2. Oktober sei die Frist verstrichen, um Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. Steinhoff habe am Dienstag mitgeteilt, dass keine der beteiligten Parteien Rechtsmittel eingelegt habe. Damit sei das Ergebnis rechtskräftig."Der Aktionär" rät vom Kauf der Steinhoff-Aktie ab, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link