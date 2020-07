Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Bei der Steinhoff International Holdings N.V. solle Ende des kommenden Monats die ordentliche Hauptversammlung stattfinden. Genauer gesagt am 28. August ab 13 Uhr Ortszeit könnten Aktionäre, die mitunter auf gewaltigen Verlusten sitzen würden, ihre zu Recht kritischen Fragen an das Steinhoff-Management richten. Die "gewünschten Themen" müssten allerdings bereits vorab per Mail eingereicht werden - dazu in englischer Sprache. Ob diese virtuelle Veranstaltung an dieser "Horror-Story" noch was zu ändern vermöge, dürfe bezweifelt werden.Fragen würden an diesem Tag sicherlich aus allen Richtungen kommen: Gebe es eine (kurzfristige) Einigung mit den Klägern? Wie sehr mache die Corona-Pandemie Steinhoff zu schaffen? Und vor allem: Gebe es (noch) eine reelle Chance auf eine wirtschaftlich gesunde Zukunft für den Möbelhändler? Mit solchen Fragen würden sich die Anleger sicherlich munitionieren.Die Geduld der leidgeprüften Steinhoff-Aktionäre sei mehr als aufgebraucht. Zu Recht. Bereits Ende 2017 sei der Bilanz-Skandal ans Licht gekommen. Und noch immer könne kein Finanzexperte die entscheidende Frage seriös beantworten, ob das Unternehmen noch eine echte Perspektive habe.Die Lage bei Steinhoff sei extrem unübersichtlich. Sollten die Vergleichsverhandlungen zu einem Abschluss kommen, könnten Zocker den Kurs des Pennystocks nach oben treiben - im Cent-Bereich.Aus Sicht des "Aktionär" bleibt Steinhoff ein hochgradig gefährliches "Risiko-Papier", Anleger machen besser einen großen Bogen darum, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2020)