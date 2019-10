Professionelle Anleger halten sich von der Steinhoff-Aktie fern, so Lars Freidrich von "Der Aktionär". An den Aktienmärkten gebe es deutlich bessere (und einfacher kalkulierbarere) Chance-Risiko-Verhältnisse. (Analyse vom 30.10.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0594 EUR -3,26% (30.10.2019, 17:08)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0599 EUR -1,64% (30.10.2019, 16:58)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (30.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Freidrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen sei es ruhig geworden um Steinhoff. Nun habe der Konzern seine Planung für das kommende Jahr konkretisiert. Auch zum mutmaßlichen Drahtzieher des Milliarden-Skandals, der das Unternehmen schwer erschüttert habe, gebe es Neuigkeiten: Ex-Chef Markus Jooste habe für den nächsten Absturz gesorgt - diesmal am Kunstmarkt.Der Jahresbericht für 2019 werde am 30. April 2020 veröffentlicht. Das habe Steinhoff auf der Unternehmenswebseite angekündigt. Im Mai solle ein Investoren-Tag folgen. Hauptversammlung und die Veröffentlichung der Halbjahresresultate seien für den 26. Juni geplant. Ein Q3-Update solle es 28. August geben.Bereits sei bekannt gewesen, dass die außerordentliche Hauptversammlung am 12. November 2019 stattfinden solle. Dabei solle Mazars als neuer Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestätigt werden. Am 27. Februar 2020 folge voraussichtlich ein Q1-Update.Steinhoffs Ex-Chef Markus Jooste habe unterdessen wohl für einen Preisrutsch bei Kunstwerken des südafrikanischen Künstlers Jacob Hendrik Pierneef gesorgt. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Demnach habe Jooste mehrere Bilder verkauft, um an Geld zu kommen.Jooste sei der mutmaßliche Hauptverantwortliche für den Milliarden-Skandal, dessen Aufdeckung zum Absturz der Steinhoff-Aktie von mehreren Euro auf 6 Cent geführt habe. Nach seinem Ende als Steinhoff-Chef habe Jooste unter anderem auch ein prämiertes Rennpferd verkauft. Steinhoff habe Jooste auf Rückzahlungen von Gehältern und Boni in Millionen-Höhe verklagt.Operativ sei etwas Normalität bei Steinhoff eingekehrt. Das habe CEO Louis du Preez neulich im Exklusiv-Interview mit "Der Aktionär" bestätigt. Kaufinteresse komme bezüglich der Steinhoff-Aktie bislang trotzdem nicht auf. Der Kurs sei weiter im Abwärtstrend, selbst die 6-Cent-Marke wackle wieder. Das dürfte insbesondere an den juristischen Unsicherheiten liegen.