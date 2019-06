Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Endlich etwas Bewegung im Fall Steinhoff. Viele Anleger hätten durch den Bilanzskandal und den anschließenden Kurssturz viel Geld verloren. Zumindest einen Teil ihres Geldes könnten Altaktionäre jedoch zurückerhalten. Auf Nachfrage von "Der Aktionär" deute Anwalt Maximilian Weiss von der Kanzlei TILP an, dass er derzeit gute Chancen in dem Fall sehe. "Der Fall geht jetzt in die heiße Phase", so Weiss.Nachdem eine Klage in Frankfurt gegen Steinhoff zugelassen worden sei, dürfte der schwer angeschlagene Möbelkonzern demnächst ein Vergleichsangebot unterbreiten. Die besten Aussichten hätten Investoren, die zwischen dem 7. Dezember 2015 und dem 5. Dezember 2017 Aktien gekauft hätten und diese noch am Abend des 5. Dezember 2017 im Depot gehabt hätten. Auch wer davor verkauft habe, könne sich Hoffnung machen, so Weiss.TILP arbeitet mit ausländischen Kanzleien zusammen und vertrete nach eigenen Angaben rund 1.000 Geschädigte, darunter auch institutionelle Investoren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link