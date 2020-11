Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (09.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Pepkor, Steinhoffs Einzelhandelsarm in Südafrika, habe es geschafft im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum zu erzielen. In der Corona-Krise keine Selbstverständlichkeit. Profitiert habe davon allerdings bislang nicht der Kurs der Steinhoff-Aktie. Stattdessen hätten die ebenfalls börsennotierten Anteile von Pepkor zuletzt deutlich angezogen. Auf Sicht von zwölf Monaten würden beide Kurse nun wieder gleichauf laufen. Der Pepkor-Kurs habe einen kurzfristigen Aufwärtstrend ausgebildet und im Gegensatz zu Steinhoff deute sich eine Bodenbildung an.Die Pepkor-Zahlen würden einmal mehr zeigen, dass Steinhoff durchaus hier und da noch etwas Substanz zu bieten habe. "Der Aktionär" rate trotzdem sowohl von Steinhoff als auch von Pepkor ab. Den Steinhoff-Beteiligungen stünden Schulden in Milliardenhöhe und laufende Rechtsstreitigkeiten gegenüber. Das leichte Plus bei Pepkor komme zwar etwas überraschend, ändere jedoch nichts daran, dass der E-Commerce-Sektor viel dynamischer wachse. Sämtliche Empfehlungen in diesem Bereich hätten in den vergangenen Monaten deutlich zulegen können. Dagegen bleibe Steinhoff samt Pepkor ein Problemfall. Kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: