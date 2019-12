Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0516 EUR -1,90% (06.12.2019, 14:22)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0517 EUR -2,45% (06.12.2019, 14:06)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es sei am 5. Dezember 2017 geschehen: An diesem Dienstagabend habe Steinhoff den sofortigen Rücktritt von Markus Jooste bekannt gegeben. Der Grund seien Bilanzunregelmäßigkeiten gewesen. Erst später sei das ganze (Milliarden-)Ausmaß deutlich geworden.Zugegeben: Das Chance-Risiko-Verhältnis beim Kauf der Steinhoff-Aktie sei zwar immer noch kaum kalkulierbar, habe sich aber mittlerweile womöglich gebessert - weil es Beteiligungen gebe, die sich solide entwickeln würden, weil die Gläubiger vorerst stillhalen würden, weil die Kläger eine Einigung zumindest noch nicht kategorisch ausgeschlossen hätten und weil der Kurs noch mal deutlich gesunken sei. Aber wer jetzt in Steinhoff investiere, gehe eine Wette ein, die mit klassischer Aktienanlage wenig zu tun habe. Eins sei jedenfalls klar: Auch von 5 Cent könne der Kurs noch auf 0 fallen. Das wären dann noch mal 100% Verlust. Das Risiko dafür sei bei Steinhoff ungleich höher als bei anderen Aktien. Auch nach zwei Jahren rate "Der Aktionär" daher: Finger weg, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: