Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0484 EUR +18,34% (29.10.2020, 16:41)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,049 EUR +20,10% (29.10.2020, 16:27)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (29.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Dass Steinhoff kein Weltmeister in Sachen "Transparenz" sei, dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein. Noch immer leiste der schwer angeschlagene Einzelhandelskonzern keine konsequente Aufkärungsarbeit rund um den Milliarden-Bilanzskandal, der vor rund drei Jahren ans Licht gekommen sei. Die Steinhoff-Aktie sei dadurch zu einem Pennystock verkommen und in den Händen von Zockern.Konkrete Nachrichten zum heutigen Kursplus gebe es nicht. Für den Kursanstieg könnten womöglich Spekulationen von Zockern verantwortlich sein. So lese man in sogenannten Foren Beiträge von Teilnehmern, die auf eine morgige Meldung über Fortschritte bei den Vergleichsverhandlungen setzen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: