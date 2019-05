Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,091 EUR -9,00% (10.05.2019, 13:53)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,091 EUR -9,54% (10.05.2019, 14:08)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (10.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das Papier des schwer angeschlagenen Konzerns befinde sich seit Vorlage des Geschäftsberichts für 2017 im freien Fall. Die Steinhoff-Aktie notiere nun unter der Marke von 0,10 Euro und damit auf dem tiefsten Stand seit fünf Monaten.Wer eine positive Überraschung vom Geschäftsbericht für 2017 erwartet habe, sei bitter enttäuscht worden und auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Steinhoff habe 2017 einen riesigen Verlust i.H.v. 3,7 Mrd. Euro verbucht. 2016 habe der südafrikanische Möbelkonzern noch einen operativen Gewinn von 278 Mio. Euro eingefahren.Noch brisanter sei aber ein Satz in der Bilanz: "Es bestehen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns und der Gruppe, über absehbare Zeit als Unternehmen weiterzumachen." Und weiter: "Der Vorstand und die operative Führung benötigen ausreichend Zeit, um den Konzern zu stabilisieren und den Wert auf operativer Ebene wiederherzustellen."Der neue Steinhoff-Vorstand kämpfe an allen Fronten. Keiner könne sagen, wie der Fall ausgehe. Finger weg von der Steinhoff-Aktie, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link