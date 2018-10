Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse des Aktienexperten Andreas Deutsch von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) wegzulassen.Trotz nur seltener Meldungen bleibe das Interesse an Steinhoff groß. Vor fast genau zehn Monaten habe es einen Crash bei der Steinhoff-Aktie infolge eines Bilanzskandals gegeben. Seitdem würden Anwälte und Sanierungsprofis versuchen, die Existenz von Steinhoff zu retten. Doch den meisten Investoren fehle der Glauben, dass es gelingen werde.In knapp acht Wochen wolle Steinhoff seine testierten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt geben. Im Januar komme dann die Bilanz fürs laufende Jahr. In welche Richtung es gehe, sei ein Rätsel. Sollte aber Steinhoff im Dezember Erfolge im operativen Geschäft melden, dürften sich die Zocker wieder auf die Aktie stürzen.Doch damit wäre die Kuh immer noch nicht vom Eis. Anleger-Anwälte hätten eine Sammelklage gegen Steinhoff eingeleitet. Ein niederländisches Gericht werde sich bald mit den Beschwerden auseinandersetzen. Das vorläufige Klagevolumen betrage 12 Mrd. Euro.Seriöse Anleger lassen die Finger von dem Penny Stock, so Andreas Deutsch, Aktienexperte von "Der Aktionär", in einer aktuellen Steinhoff-Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link