Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (28.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie schmälere die Erlöse beim schwer angeschlagenen Möbelhändler Steinhoff. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (ende im September) habe Steinhoff im fortgeführten Geschäft einen Umsatz in Höhe von 6,76 Mrd. Euro erwirtschaftet. Die Kursreaktion beim Penny-Stock falle sehr verhalten aus.Der Konzern habe am Freitag von großen Herausforderungen gesprochen, insbesondere während des dritten Geschäftsquartals, das bis Ende Juni gelaufen sei. Viele Absatzmärkte seien für geraume Zeit durch den Corona-Lockdown zum Stillstand gekommen.Seit der Aufhebung erster Beschränkungen Anfang Mai habe sich die Umsatzentwicklung aber ein Stück weit erholen können. Trotz der Pandemie laufe die Umstrukturierung des vor wenigen Jahren in einen Bilanzskandal verwickelten Konzerns weiter und mache den Angaben zufolge Fortschritte. Auch die Finanzlage sei besser als zunächst gedacht.Vor einigen Monaten hätte es nach Zahlen noch eine Kursreaktion bei Steinhoff gegeben. Doch am Freitag sei nichts los, der Titel gewinne gerade einmal ein Prozent. Offenbar hätten sich viele Zocker anderen Zielen gewidmet.DER AKTIONÄR warne seit Jahren vor der Steinhoff-Aktie - und habe richtig gelegen. Anlegern blieb ein immenser Kursverlust erspart, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2020)