XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1054 EUR -11,28% (18.12.2018, 16:12)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,106 EUR -7,02% (18.12.2018, 16:28)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.12.2018/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Freude über das Entgegenkommen der Geldgeber sei schon wieder verflogen. Am Dienstag würden die Spekulanten wieder Gewinne mitnehmen und das Papiers des krisengebeutelten Möbelkonzerns auf Talfahrt schicken. Am Vormittag verliere die Steinhoff-Aktie 10%. Die Kursentwicklung im zweiten Halbjahr: -54%.Die Situation bei Steinhoff bleibe unverändert: Jede noch so kleine Erholung werde von den Spekulanten unmittelbar für Gewinnmitnahmen genutzt. Steinhoff bleibe eine Spekulation mit völlig ungewissem Ausgang. Die Volatilität werde sehr wahrscheinlich mindestens bis Mitte April sehr hoch bleiben. Dann veröffentliche der südafrikanische Möbelhändler seine testierten Bilanzen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2018)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: