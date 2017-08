Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

4,446 EUR +2,07% (07.08.2017, 12:22)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (07.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktie: Die Trendwende steckt noch in den Kinderschuhen - ChartanalyseDas Papier des international tätigen Einzelhandelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) mit dem Schwerpunkt auf Produktion und Verkauf einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen erleidet seit gut einem Jahr deutliche Wertverluste an der Börse und fiel vom Jahreshoch 2016 bei 6,16 Euro vor wenigen Tagen auf ein bisheriges Verlaufstief von 4,18 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei seien die Kursnotierungen auf die Vorgängertiefs aus Dezember 2016 eingebrochen, wo ein gesteigertes Kaufinteresse der Marktteilnehmer vorliege und die Aktie zum Ende der vergangenen Handelswoche wieder deutlich an Oberwasser habe gewinnen können. Gelinge es diese markante Horizontalunterstützung nun nachhaltig zu verteidigen, könnte das Wertpapier auf Sicht der kommenden Wochen eine Fortsetzung der bisherigen Erholung vollziehen und biete entsprechend gute Handelsmöglichkeiten zur Oberseite des Kursverlaufs. Anleger sollten jedoch die stetige Volatilität der Aktie nicht außer Acht lassen, dass ein Investment tendenziell nicht ganz risikolos aussehen lasse.Noch steckt die Trendwende bei der Steinhoff-Aktie in den Kinderschuhen, erst ein weiterer Kurszuwachs mindestens über das Niveau von 4,60 Euro kann eine erfolgreiche Auflösung der bullischen Ausgangslage schaffen und Kurspotenzial bis in den Bereich von zunächst 4,87 Euro freisetzen - darüber kann es sogar bis in den Bereich von 5,07 Euro weiter hoch gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.08.2017)XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:4,439 EUR +1,91% (07.08.2017, 12:40)