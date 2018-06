Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0764 EUR -2,92% (28.06.2018, 13:34)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0764 EUR -4,14% (28.06.2018, 13:47)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (28.06.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Steinhoff-Aktie (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) die Finger weg zu lassen.Der Konzern müsse ums Überleben zittern. Mit einem Hilferuf wende sich die ehemalige Poco-Mutter Steinhoff jetzt an ihre Gläubiger und bitte dringend um eine Verlängerung der Stillhaltevereinbarung.Es sei der 30. Juni, der die Verantwortlichen im Hause Steinhoff ins Schwitzen bringe. Die Anfang Juni vereinbarte Schonfrist zwischen den Gläubigern und dem Möbelkonzern habe etwas Zeit verschafft. Die Verhandlungen um einen Restrukturierungsplan, welcher auch durch die Geldgeber getragen werden solle, würden aber noch andauern.Das Unternehmen bitte die Gläubiger in einer hilferufenden Meldung das zum 30. Juni auslaufende Stillhalteabkommen noch einmal zu verlängern. Die Kreditgeber sollten demnach bis zum 20. Juli ihren Verzicht auf Kreditrückzahlungen verlängern. Scheitere das Vorhaben, müsste der Vorstand sich neu organisieren, und Optionen sowie Verpflichtungen neu überdenken. Zu beachten wäre in diesem Fall österreichisches Recht,weil dort die meisten Kredite angesiedelt seien. Die angehäuften Schulden würden nach den letzten, bislang nicht testierten Zahlen rund 10,7 Mrd. Euro betragen.Trotz der Zuversicht seitens Steinhoff bleibe abzuwarten, ob die Gläubiger die Stillhaltevereinbarung über den 30. Juni hinweg verlängern würden. Die in den letzten Monaten im Zuge eines Bilanzskandals zum "Pennystock" verkommene Aktie habe letztlich ein neues Allzeittief bei 0,07 Euro erreicht. Seit Ende 2017 würden sich die Kursabschläge auf 98% summieren.Es bleibe nach wie vor unklar, ob der Konzern die Folgen des Bilanzskandals wegstecken könne.Für Anleger gilt weiterhin: Finger weg, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Steinhoff-Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2018)