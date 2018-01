Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (25.01.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", hält die Aktie des Möbel- und Handelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) für eine Riesenspekulation.Bei Steinhoff bleibe es weiterhin sehr schwierig. Es gebe jetzt Nachrichten aus Österreich, dass eine österreichische Bank einen Teil ihrer Verbindlichkeiten verkauft habe, d. h. man reduziere weiter das Risiko. Man scheine noch nicht davon überzeugt zu sein, dass Steinhoff die Wende hinbekomme.Insgesamt müssten Anleger Steinhoff als eine Riesenspekulation sehen, glaube der Börsenexperte. Keiner wisse genau, was in den Büchern schlummere, was an Risiken noch drin sei. Es sei nicht sicher, ob es Steinhoff letztendlich schaffe, weiter zu bestehen oder doch in die Insolvenz überführt werden müsse.Diese Situation spiegele sich im Kurs der Steinhoff-Aktie wider. Momentan notiere sie bei 50 Cent. Bei der Steinhoff-Aktie könne man laut dem Aktienprofi nicht mehr vom Anlegen, sondern nur vom Wetten sprechen.