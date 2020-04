Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC (Organisation erdölexportierender Staaten) und einige weitere Ölförderstaaten haben am Wochenende endgültig die bereits avisierten Förderkürzungen im Mai und Juni um knapp 10 Mio. Barrel pro Tag beschlossen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Das würde eine Kürzung um 10 Prozent der weltweiten Tagesproduktion bedeuten. Zudem sei eine um 8 bzw. 6 Mio. Barrel reduzierte Produktion bis April 2022 festgelegt worden. Damit hätten Saudi-Arabien und Russland ihren Streit um die Verlängerung der bereits länger bestehenden Förderkürzungen vorerst beigelegt, in dessen Zuge die Rohölnotierungen im März um über 50 Prozent eingebrochen seien. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sei bis auf 22 US-Dollar gefallen, das sei der tiefste Wert seit 2003. Die Nachfrage nach Rohöl könnte aufgrund des globalen wirtschaftlichen Einbruchs im zweiten Quartal jedoch deutlich stärker nachgeben, möglicherweise um mehr als 15 Mio. Barrel pro Tag im Vergleich zur Zeit vor der Krise. Das dürfte auch der Grund für eine Äußerung des US-Präsidenten Donald Trump vom Montag gewesen sein, nach der sogar eine weitere Produktionskürzung um zusätzliche 10 Mio. Barrel möglich wäre. Schon die Hoffnung auf eine Einigung habe in den letzten Wochen zumindest zu einer Stabilisierung des Ölpreises geführt. Das sei kurzfristig eine gute Nachricht für die Perspektiven der globalen Konjunktur und für die Kapitalmärkte. Zu den extrem tiefen Ölpreisen hätten diverse Fördernationen und Unternehmen nicht kostendeckend produzieren können, wodurch die Weltwirtschaft zusätzlich belastet worden wäre. Es könnte ein Einbruch der Nachfrage in einigen ölexportabhängigen Schwellenländern drohen, sowie eine größere Welle von Unternehmensinsolvenzen, vor allem im Segment der Fracking-Industrie in den USA. Dieses Risiko sei zumindest deutlich gesunken. (14.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.