Insgesamt seien in China im August 1,8 Millionen Fahrzeuge verkauft worden. Dies entspreche einem Rückgang von 17,8% gegenüber dem Vorjahr und 5,9% gegenüber dem Vormonat. Die Verkäufe von Personenkraftwagen hätten mit 1,55 Millionen über dem Produktionsvolumen von 1,49 Millionen gelegen. Der Absatzrückgang im August habe zwei Ursachen gehabt: Zum einen habe die Schließung von Halbleiterfabriken in Malaysia zu einem knappen Zeitplan für die Produktion von Chips für die Automobilindustrie geführt und damit die Chip-Knappheit verschärft, die mit der Pandemie begonnen habe. Zum anderen habe die Einführung der Abgasnormen der Stufe VI für Schwerlastfahrzeuge eine kurzfristige Marktbewegung verursacht, die die Nachfrage nach Lkw und Nutzfahrzeugen beeinträchtigt habe.



In dieser Phase der Chip-Knappheit hätten die chinesischen Automobilhersteller ein flexibles Lieferkettenmanagement eingeführt, um den Absatz von NEVs zu stützen. Früher habe es keine direkten Kommunikationskanäle zwischen Automobilherstellern und Chiplieferanten gegeben. Heute würden die chinesischen Automobilhersteller versuchen, direkt mit den Chip-Lieferanten zusammenzuarbeiten oder Chips auf dem Sekundärmarkt zu kaufen, um Engpässe zu vermeiden.



Der Marktanteil der einheimischen Hersteller sei aufgrund wirksamerer Maßnahmen zur Bewältigung des Chipmangels und des starken Wachstums der NEV-Verkäufe weiter angestiegen. Im August habe der Marktanteil der Pkw heimischer Anbieter bei 45,3% gelegen und habe sich damit im Vergleich zu 36,5% im Januar 2021 verbessert. Trendige Marken wie Tesla und sparsame Wuling-Modelle hätten das NEV-Segment quasi zu einer Hantel geformt - die meistverkauften Modelle seien die günstigsten und die teuersten.



Der Marktanteil von NEVs an den Absatzzahlen lokaler chinesischer Marken habe im August bei 35% gelegen, während er bei ausländischen Marken im Rahmen von Joint Ventures nur bei 2,7% gelegen habe. BYD (ISIN CNE100000296/ WKN A0M4W9) habe im August 61.409 NEVs verkauft, was einem Anstieg von 301% gegenüber dem Vorjahr und 21% gegenüber dem Vormonat entspreche. SAIC-GM Wuling, bekannt für seine erschwinglichen Mini-Modelle, habe im August 43.783 NEVs verkauft, was einem Anstieg von 140% im Vergleich zum Vorjahr entspreche.



Auch die neuen reinen Elektroautohersteller hätten Lieferzahlen veröffentlicht: Li Auto habe insgesamt 9.433 Fahrzeuge ausgeliefert und damit an der Spitz gelegene. Xpeng (ISIN US98422D1054/ WKN A2QBX7) habe 7.214 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Anstieg von 172% gegenüber August 2020, und Nio (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) habe 5.880 ausgelieferte Fahrzeuge gemeldet. Obwohl die Zahlen von Xpeng und Nio im August gegenüber dem Vormonat rückläufig gewesen seien, hätten beide Unternehmen eine positive Prognose für September abgegeben. Nio werde im September voraussichtlich rund 9.000 Fahrzeuge ausliefern, was einem Anstieg von über 50% gegenüber August entspreche. Auch Xpeng rechne für das vierte Quartal mit einem monatlichen Auslieferungsvolumen von 15.000 Fahrzeugen, was einer Verdoppelung der derzeitigen Zahl entspreche. (20.09.2021/ac/a/m)







Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Im August meldeten Chinas Hersteller von NEVs (New Electric Vehicle) glänzende Absatzzahlen, so Sherry Ma, Equity Analyst, JK Capital Management Ltd., ein Unternehmen der La Française Gruppe.Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) sei das Produktions- und Verkaufsvolumen von in China hergestellten NEVs in diesem Monat auf 309.000 bzw. 321.000 Fahrzeuge geklettert. Dies entspreche einem Anstieg von 180% gegenüber dem Vorjahr und 120% gegenüber 2019. Damit sei die Marktdurchdringung von NEVs im August auf 17,8% gestiegen und habe ebenfalls ein Rekordhoch erreicht.China habe die Verbreitung von NEVs beschleunigt, um das angestrebte Ziel der Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2030 zu erreichen und bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein. Von Mitte 2019 bis Ende 2020 habe die Marktdurchdringung von alternativ betriebenen Fahrzeugen in China die Marke von 6% nicht knacken können. Grund dafür seien verschiedene Faktoren wie die Streichung von Subventionen oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie gewesen. Seit Anfang 2021 sei in China die Verbreitung von NEVs jedoch von 5% auf fast 18% in nur acht Monaten gestiegen. Die chinesische Regierung habe sich zum Ziel gesetzt, dass NEVs bis 2025 20% der Neuwagenverkäufe ausmachen sollten. Nach Angaben der CAAM könnte dieses Ziel weit vor dem Zeitplan erreicht werden, da der NEV-Markt möglicherweise schon jetzt den Wendepunkt von einer politischen zu einer marktgesteuerten Entwicklung erreicht habe.