London (www.aktiencheck.de) - Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert den Stopp von Krypto-Werbung auf der Suchmaschine Google und Sozialen Netzwerken.Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen des Werbestopps auf digitalen Plattformen würden abzuwarten bleiben. Für den Hype, insbesondere bei Bitcoin in 2017, habe digitales Marketing nur eine begrenzte Rolle gespielt. Der Kundenansturm bei Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich Kryptowährungen anbieten würden, sei zuletzt so hoch gewesen, dass sie auf Werbemaßnahmen kaum angewiesen gewesen seien. Für den Markt könne es sogar gesund sein, wenn vorerst kein neues Geld mehr durch digitale Werbung in den Markt ströme.Denn gleichzeitig scheint setzt sich die Adaption in der realen Welt weiter fort, insbesondere in Ländern wie Südkorea, so die Experten von eToro. Medienberichten zufolge wollten im zweiten Quartal 2018 rund 6.000 südkoreanische Händler Kryptowährungen als Zahlungsoption integrieren. Schon heute seien einer Schätzung der Bank of Korea (BOK) zufolge 40 Prozent aller 30-jährigen Südkoreaner mit dem Krypto-Markt vertraut. Und auch aus Japan gebe es positive Nachrichten: Laut Daten von CryptoCompare nähere sich das Bitcoin-Transaktionsvolumen in Japan allmählich wieder seinen Höchstständen, nach einer Flaute zu Jahresbeginn. (28.03.2018/ac/a/m)