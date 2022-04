"Auch wenn sich Kryptowährungen nicht auf einem Allzeithoch befinden, hält sich der Bitcoin gerade gut", meine Strauss-Frank. Denn mit über 42.000 US-Dollar (Stand 05.04.2022) belaufe sich der Bitcoin-Kurs weiterhin über der psychologisch wichtigen 40.000-Dollar-Marke. Auch die Kurse anderer bekannter Währungen wie Ethereum, Solana und Binance Coin seien im letzten Monat angestiegen.



Der aktuelle Krieg in der Ukraine nehme also keinen allzu großen negativen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt, im Gegenteil. "In einer geopolitischen Krise besteht einer der Hauptvorteile digitaler Vermögenswerte darin, dass sie einen schnellen und vor allem weltweiten Geldtransfer ermöglichen", liefere Strauss-Frank eine Erklärung für das steigende Interesse an Kryptowährungen in Krisenzeiten. Als Beispiel hierfür nenne er die Türkei: "Im Jahr 2021 erreichte die Inflation in der Türkei mit 36% ein fast 20-Jahre-Hoch. Die Landeswährung verlor fast die Hälfte ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar. Dagegen stieg die Zahl der Menschen, die Kryptowährungen besitzen, innerhalb eines Jahres auf das Doppelte. Fast jeder fünfte Internetuser in der Türkei besitzt nun eine".



Dass Kryptowährungen in Krisen für viele so attraktiv wirken würden, liege vor allem an ihrer dezentralen Charakteristik und den schnellen Zahlungs- und Transfermöglichkeiten. In Krisenzeiten würden Menschen gerne in Goldinvestitionen flüchten, doch im letzten Monat sei vergleichsweise viel in Digitalwährungen investiert worden. Das liege nicht daran, dass Krypto-Investments sicherer als Goldinvestitionen seien - sie seien nach wie vor ein hochriskantes Anlageprodukt. Viel eher würden Kryptowährungen durch ihre digitalen Möglichkeiten punkten, die insbesondere in akuten Krisensituationen deutlich an Relevanz gewinnen würden und gebraucht würden. Dennoch warne Strauss-Frank: "Die Krypto-Kurse sind nicht alleinig von der aktuellen Situation abhängig. Auch fundamentale Faktoren sollten jetzt nicht vergessen werden. Die FED erhöht die Zinssätze und wird sie bis zum Sommer weiter anheben. In Zeiten wie diesen sucht das Geld nach risikofreien Anlagen."



In Krisenzeiten würden Menschen oft dazu tendieren, schnell Investitionen tätigen zu wollen. Insbesondere der Kryptowährungsmarkt zeichne sich durch rasante Kursschwankungen aus, weswegen es ratsam sei, Bewegungen genauer zu analysieren, bevor investiert werde. Eine konstante Aufwärtsbewegung des Kurses und eine stetige Anhäufung von Kauforders würden darauf hindeuten, dass ein Trendwechsel entweder bereits stattgefunden habe oder kurz bevorstehe. Darüber hinaus sei ein Trendwechsel zu beobachten, wenn der Kurs eines Vermögenswertes zwischen Höchst- und Tiefständen schwanke, erkläre Strauss-Frank. Solche Ereignisse hätten Mitte Januar und Mitte März 2022 beobachtet werden können. Neben der technischen Analyse sollte auch die zunehmende Aktivität in speziellen Social Media Communities wie Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ), Telegram oder Reddit berücksichtigt werden, um den Kurstrend einzelner Kryptowährungen genauer bestimmten zu können.



"Ein erhöhtes öffentliches Interesse an einem Thema oder auch ein Nachrichtenhype deuten ebenfalls daraufhin, dass sich der Markt bald umkehren werde. Das sollte auch in der aktuellen Situation beachtet werden", so Strauss-Frank. Ob ein Investment in eine Kryptowährung wie Bitcoin in einer akuten Krise nun als Chance oder Risiko zu sehen sei, sei also auch maßgeblich davon abhängig, ob und wann ein Trendwechsel bevorzustehen scheine. (19.04.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Begeisterung für digitale Zahlungsmittel nimmt nach wie vor nicht ab, so die Experten der Investmentplattform Freedom Finance.Im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl der Menschen, die Kryptowährungen besitzen würden, um mehr als ein Drittel angestiegen. Eine von zehn Personen weltweit sei mittlerweile im Besitz mindestens einer Kryptowährung. Und auch die Regulierungsbehörden würden die Kryptowährungsmärkte mit großem Interesse beobachten. El Salvador zum Beispiel habe den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel erklärt. Erst dieses Februar, noch kurz vor Ausbruch des Krieges, habe auch die Ukraine ein neues Gesetz zur Legalisierung von Kryptowährungen verabschiedet. "Digitalwährungen spielen in der Ukraine nach wie vor eine wichtige Rolle. Ukrainische und ausländische Unternehmen werden nun in der Lage sein, offiziell mit Kryptowährungen zu arbeiten, Bankkonten zu eröffnen oder auch ihre Dienstleistungen der Bevölkerung anzubieten", erkläre Shanna Strauss-Frank, Deputy Sales Director bei der Investmentgesellschaft Freedom Finance.Zwar seien die Kurse einiger Digitalwährungen Ende Februar kurzzeitig eingebrochen, aktuell lasse sich jedoch eine gewisse Erholung beobachten. Seit Ausbruch des Konfliktes Ende Februar sei der Kurs von Bitcoin angestiegen, seitdem halte er sich auf einem konstanten Niveau. Denn mit zunehmenden globalen Spannungen steige meist auch das Interesse an Investitionen in digitale Zahlungsmittel. Menschen würden um ihr Geld in Krisenzeiten fürchten, möchten dieses keiner womöglich instabilen Regierung anvertrauen. Zugleich sinke das Vertrauen in Zahlungssysteme wie PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U), Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) und MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602).