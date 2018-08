Gleichzeitig seien die Schwankungen am Markt nur etwa halb so hoch wie der historische Durchschnittswert gewesen. In den 24 Monaten von Juli 2016 bis Juni 2018 habe die Volatilität des MSCI World durchschnittlich rund 8 Prozent betragen - ein niedriger Wert, unabhängig davon, welchen Maßstab man anlege. Ende 2017 sei die gleitende Ein-Monats-Volatilität sogar auf unter 4 Prozent gefallen. Derart geringe Schwankungen würden normalerweise die Rentenmärkte verzeichnen, die Investoren gleichzeitig höhere Sicherheiten versprechen würden.



In der Vergangenheit habe die Marktvolatilität bei Aktien im Durchschnitt näher an 15 Prozent gelegen, auch wenn es Phasen sowohl mit deutlich niedrigeren als auch höheren Werten gegeben habe. Da die Schwankungsintensität in der Vergangenheit dazu tendiert habe, zum Mittelwert zurückzukehren, sei ein langer Zeitabschnitt mit äußerst geringer Volatilität nach Meinung der Experten unwahrscheinlich. Deshalb könnte die sprungartige Zunahme der Schwankungen Anfang Februar und Ende März 2018 ein Hinweis darauf sein, dass jetzt ein neuer Zeitabschnitt mit höherer Volatilität vor uns liegt, so die Experten von Robeco Deutschland. Das sei ein Szenario, welches die Experten in ihren Conservative-Strategien favorisieren würden, da sie in genau so einem Umfeld eine höhere Chance hätten, besser als der Markt abzuschneiden und zu einem stabileren Portfolio beizutragen.



Ein weiteres wichtiges Element der derzeitigen Marktbedingungen sei die im Vergleich zu defensiven Aktien deutlich bessere Performance zyklischer Wachstumstitel. Für die Endphase eines starken Bullenmarktes sei dies nicht ungewöhnlich. Die bedeutendste Trendwende in dieser Aufschwungphase habe sich im Juli 2016 ereignet, als zyklische Sektoren allmählich eine deutlich bessere Performance erzielt hätten als defensive.



Dieser Trend, dass zyklische Aktien die Wertentwicklung von defensiven, dividendenstarken Papieren übertreffen würden, sei in den letzten beiden Jahren beständig zu beobachten gewesen. Als Folge hiervon seien der "Minimum-Volatility"- und der "High-Dividend"-Faktor in den Industrie- wie auch in den Schwellenländern dem Markt mit großem Abstand hinterhergehinkt. Andersherum sei es aufgrund dieser Trends nicht überraschend gewesen, dass der Faktor Momentum gut funktioniert habe, ganz besonders in den letzten zwölf Monaten.



Es sei immer sehr schwierig, das richtige Timing dafür zu finden, wohin sich die Märkte und Faktoren auf kurze Sicht bewegen würden. Doch angesichts der starken Zuwächse, die in den letzten Jahren an den globalen Aktienmärkten zu beobachten gewesen seien, dürften die Renditen an der Börse in Zukunft deutlich niedriger ausfallen und sich eher im Rahmen der langfristigen Durchschnittswerte bewegen. Umgekehrt würden die Volatilitätswerte voraussichtlich beträchtlich steigen.



Vor diesem Hintergrund sollten Anleger, die von einer Rückkehr zur Normalität überzeugt seien, besser nach vorne und nicht in den Rückspiegel schauen. Denn um richtig gewappnet für die absehbaren Entwicklungen so sein, sollten Investoren jetzt dafür sorgen, dass ihre Aktienpositionen mit ihren langfristigen Erwartungen in Einklang stünden. (30.08.2018/ac/a/m)





