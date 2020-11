Marko Behring sehe beispielsweise Aufholpotenzial in der Automobilzulieferbranche: "Im Gegensatz zu den bereits gut gelaufenen Autobauern findet man in der Zulieferbranche nicht selten gesündere Bilanzen und kann im Falle einer breiten konjunkturellen Erholung auf einen höheren Hebel hoffen." Außerdem hätten viele Automobilzulieferer den schönen Kursanstieg der Autobauer bislang noch nicht komplett nachvollzogen. Eine weitere interessante Branche sehe Behring in der Versicherungswirtschaft. "Bei den Versicherern locken vor allem die auskömmliche Dividendenrendite und die trotz Covid-19 nach wie vor stabile Ertragsentwicklung. Auch das ein oder andere Energieunternehmen ist interessant, und angesichts hoher Dividendenrenditen einen zweiten Blick wert." Gleiches gelte auch für Versorger, die von der Fürst Fugger Privatbank bereits vor einigen Monaten positiv eingeschätzt worden seien.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Börse ist immer für Überraschungen gut, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Ein aktuelles Beispiel aus dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): Seit den guten Impfstoffnachrichten von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol Deutschland: PFE, NYSE-Ticker-Symbol: PFE) habe die eigentlich als klassischer Quarantänengewinner gehandelte Aktie des Lieferdienstes Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) mehr als 15% ihres Werts verloren. Ganz anders die von der Corona-Pandemie stark gebeutelten deutschen Autobauer: VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) 15,1% im Plus, BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) 14,4% und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) immerhin noch 11,8%.Verkehrte Welt? Nicht für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank. Er sehe auch in den USA ein ähnliches Bild: "Die einstigen Börsenlieblinge stagnieren oder verlieren, dagegen holen verprügelte Branchen auf. Zu ihnen zählen im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) etwa Energieunternehmen und Versorger. Abgestraft wurden sogenannte "Stay-at-Home"- Aktien und - das mag überraschen - auch Pharmaunternehmen."Hier habe es insbesondere Pfizer erwischt, die ja gemeinsam mit BioNTech bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes gegenwärtig die Nase mit ganz vorne hätten. Marko Behring sehe für den Abverkauf einen simplen Grund: "Viele Investoren fürchten, dass das Geschäft mit den Covid-19 Impfstoffen kleiner ausfallen könnte, als zunächst gedacht." Schließlich seien die lukrativsten Medikamente in der Vergangenheit stets die gewesen, die von den Patienten in einem relativ kurzen Turnus immer wieder benötigt würden, am besten täglich oder wöchentlich."Auch die noch zu erwartende Zahl an Wettbewerbern, die mit einer eigenen Impfung auf den Markt kommen, kann die Impfstoffpreise langfristig unter Druck setzen", so Behring. "Das dämpft die Gewinnphantasie einiger Investoren und sie sehen sich in anderen Branchen um." Vor diesem Hintergrund stellt sich für ihn die Frage, wie die jüngsten Rotationen bei einigen Branchen sind: "Wir glauben, dass wir hier keine Eintagsfliege sehen, sondern die Grundlage für den Beginn eines länger anhaltenden Umschwungs der Bewertungen."Was bedeute das für die Depots der Anleger?