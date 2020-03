Paris (www.aktiencheck.de) - Nicht nur am Aktienmarkt geht es derzeit turbulent zu, auch das Gros der Rohstoffe befindet sich aktuell im freien Fall, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Sorge würden zum einen die ungewissen wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie bereiten. Die große Befürchtung: Die Wirtschaft schlittere in eine globale Rezession und parallel dazu werde auch weniger Öl nachgefragt. Schon jetzt erwarte die Internationale Energie-Agentur (IEA) aufgrund des Coronavirus einen - erstmals seit 2009 - global sinkenden Ölverbrauch. Um den angeschlagenen Ölpreis zu stabilisieren, hätten die OPEC und die zehn verbündeten Staaten der OPEC+ Ende vergangener Woche eine Drosselung der Öl-Fördermenge in Aussicht gestellt.Aber: Die von Saudi-Arabien angeführte OPEC und Russland als mächtigstes Mitglied der OPEC+ hätten sich wohl nicht darauf verständigen können, wer seine Produktion wie stark drosseln solle. Folge: Statt eine marktberuhigende Förderdrosselung zu beschließen, habe Saudi-Arabien daraufhin mit der Ankündigung einer Fördermengen-Erhöhung für zusätzliche Unruhe gesorgt. Gut möglich, dass das mächtigste OPEC-Mitglied damit andere Länder - allen voran Russland - unter Druck setzen wolle, um deren Förderung zu senken. Ob diese Rechnung aufgehen werde, bleibe abzuwarten. (13.03.2020/ac/a/m)