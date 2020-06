Ein Vergleich mit der Marktkapitalisierung ausgewählter Unternehmen zeige die Größenordnung der steuerlichen Maßnahmen. Mit der Summe von 20 Milliarden Euro könnten beispielsweise auf einen Schlag einzelne DAX-Unternehmen erworben werden, wie etwa RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) (ca. 18 Mrd. Euro Marktkapitalisierung), Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) (ca. 17 Mrd. Euro) oder die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) (ca. 17 Mrd. Euro). Mit sogar nur einem Fünftel des Betrages könnte die Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) (etwas über 4 Mrd. Euro) erstanden werden. Ob dies ein lohnenswertes Investment wäre, sei jedoch dahingestellt. Mit dem verbleibenden Betrag könnten zusätzlich noch HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) (ca. 9 Mrd. Euro) und Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) (ca. 6 Mrd. Euro) auf die Einkaufsliste gesetzt werden.



Orientiere man sich eher an den Gewinnzahlen 2019, dann erscheine etwa Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (Gewinn 2019 nach Steuern: ca. 14 Mrd. Euro) attraktiv. Bei einer Marktkapitalisierung von knapp über 70 Milliarden Euro bedürfte es einem Zeitraum von 21 Monaten, um diesen Betrag zu stemmen (ausgehend vom Aufbringen von 20 Milliarden Euro in sechs Monaten, hochgerechnet auf 70 Milliarden Euro durch Multiplizieren mit dem Faktor 3,5). Doch auch hier seien Zweifel am Investment angebracht.



Beim Blick in die USA, hin zu den großen Tech-Firmen, erscheine zwar die Aussicht auf Gewinne sehr attraktiv, doch dafür sei auch ein deutlich höherer Einsatz vonnöten. Beispiel Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), das Unternehmen mit der derzeit höchsten Marktkapitalisierung weltweit: Würde der deutsche Staat dauerhaft 20 Milliarden Euro pro 6 Monate einsparen und für ein Investment zur Verfügung haben, dann könnte er die Firma Apple mit ihrer Marktkapitalisierung in Höhe von umgerechnet rund 1,4 Billionen Euro mit 70 Raten à 20 Milliarden Euro erstehen - unter der Annahme, dass sich der Preis über die Jahre nicht verändere. Unter diesen Voraussetzungen, d.h. 20 Milliarden Euro alle sechs Monate, wäre der Apple-Kauf nach 35 Jahren abgeschlossen. Sofern Apple in den nächsten Jahrzehnten an der Spitze der technologischen Entwicklungen im Technik- und Unterhaltungssegment bleibe, könnte dies ein sehr lohnenswertes Investment sein.



Doch so wie hohe Einzelinvestments nicht für Privatanleger empfehlenswert seien, gelte dies auch für große Investoren. Eine breite Streuung der Anlagen sei für jeden Investor das A und O. Abgesehen davon bleibe zu vermuten, dass weder Apple noch die US-Regierung an einem solchen Vorhaben interessiert seien. "Deutschland kauft Apple" werde ein unterhaltsames Gedankenspiel bleiben. "Deutschland kauft Lufthansa", vor Monaten noch ein undenkbares Szenario, sei aufgrund milliardenschwerer Staatshilfen längst nicht mehr realitätsfern. (29.06.2020/ac/a/m)





