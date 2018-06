Der Anstieg der Zahl der Ruhegehaltsempfänger und -empfängerinnen hat sich im Landesbereich seit Mitte der 1990er-Jahre beschleunigt. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Pensionärinnen und Pensionäre mehr als verdoppelt (+136%). Dieser starke Anstieg lässt sich überwiegend auf die hohe Zahl an Pensionierungen von Lehrerinnen und Lehrern zurückführen, welche in den 1960er- und 1970er-Jahren eingestellt wurden. Aufgrund steigender Schülerzahlen infolge des Babybooms und des Trends zu höheren Schulabschlüssen war damals der Bedarf an Lehrkräften gestiegen. Die Verbeamtungen der späten 1970er-Jahre werden voraussichtlich auch noch in den kommenden Jahren für eine hohe Zahl an Pensionierungen sorgen. Im Laufe des Jahres 2017 ist die Zahl der ehemaligen Lehrkräfte um 4,2% auf rund 420 000 gestiegen.



Insgesamt gab es Anfang 2018 in den Bereichen des Bundes, der Länder und der Kommunen rund 1 274 000 Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes (+2,2% gegenüber dem Vorjahr). Im Bereich des Bundes waren es aufgrund der kontinuierlich abnehmenden Anzahl der ehemaligen Beamtinnen und Beamten der Deutschen Bundesbahn und der Post insgesamt 0,9% weniger als im Vorjahr. Bei den Kommunen kam es zu einem Anstieg um 2,6%.



Von den insgesamt rund 62 000 Neupensionären und Neupensionärinnen des Jahres 2017 wurden 16% wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt. Rund 81% der Neupensionierten schieden mit dem Erreichen einer Altersgrenze aus dem aktiven Dienst aus und 3% aufgrund von Vorruhestandsregelungen oder sonstigen Gründen. (29.06.2018/ac/a/m)





