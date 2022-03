Übernachtungszahlen in- und ausländischer Gäste im Januar 2022 noch unter Vorkrisenniveau



Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Januar 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 150,3% auf 14,3 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich um 173,9% auf 1,9 Millionen. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Januar 2020 war die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland um 34,6% und die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 62,5% niedriger. Hier ist der Effekt des Lockdowns im Vorjahr, insbesondere bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland, deutlich zu erkennen.



Knapp 50% weniger Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen und Pensionen als im Januar 2020



Untergliedert nach Unterkunftstypen (Betriebsarten) entfielen im Januar 2022 knapp 60,3% der Übernachtungen auf Hotels, Gasthöfe und Pensionen, 17,4% auf Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten und 2,1% auf Campingplätze. Sonstige tourismusrelevante Unterkünfte, wie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime, machten rund 20,2% der Übernachtungen aus. Im Vergleich zum Januar 2020 nahmen die Übernachtungen in Ferienunterkünften um 27,2% und in sonstigen tourismusrelevanten Unterkünften um 25,2% ab. Noch deutlicher gingen die Übernachtungszahlen in Hotels, Gasthöfen und Pensionen zurück, nämlich um 46,8% im Vergleich zum Januar 2020. Lediglich die Übernachtungen auf Campingplätzen konnten das Niveau vom Januar 2020 halten (+0,1%). (10.03.2022/ac/a/m)





