Über drei Viertel weniger Übernachtungen im Dezember 2020 als im Dezember 2019



Auch im Dezember 2020 mussten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland starke Einbußen hinnehmen. In diesem Monat konnten lediglich 6,7 Millionen Übernachtungen verbucht werden, das waren 78,4% weniger als im Dezember 2019. Davon entfielen 6,0 Millionen auf inländische Gäste (-75,5%) und 0,7 Millionen auf Gäste aus dem Ausland (-89,5%).



Von den etwa 52 000 statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe hatten im Dezember lediglich rund 60% beziehungsweise 31 000 geöffnet. Das waren noch einmal gut ein Viertel (25,4%) weniger im Vergleich zum November 2020 mit 38 800 geöffneten Betrieben.



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. (10.02.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise hat die Tourismusbranche in Deutschland schwer getroffen: Im Jahr 2020 verzeichneten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 302,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 39,0% weniger als im Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank im Vorjahresvergleich um gut ein Drittel (-33,4%) auf 270,3 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland war mit 32,0 Millionen sogar knapp zwei Drittel (-64,4%) geringer als 2019.