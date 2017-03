Die Veränderung der Studienberechtigtenzahlen gegenüber 2015 verlief in den Ländern uneinheitlich. In Ostdeutschland (einschließlich Berlin) stiegen sie insgesamt um 4,5%, in Westdeutschland um 1,5%. Der starke Zuwachs an Studienberechtigten in Schleswig-Holstein von 46,4% liegt darin begründet, dass aufgrund der Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre (G8) im Jahr 2016 zwei Schuljahrgänge die allgemeine Hochschulreife erlangten.



Der größte Teil der Studienberechtigten (77,9%) erwarb 2016 die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. 22,1% der Absolventinnen und Absolventen erlangten die Fachhochschulreife. 65,6% der Studienberechtigten erwarben ihre Hoch- beziehungsweise Fachhochschulreife an einer allgemeinbildenden Schule, 34,4% an einer beruflichen Schule. Der Anteil der Personen, die ihre Studienberechtigung an einer beruflichen Schule erlangten, ging gegenüber 2015 (35,2%) leicht zurück.



Von den Studienberechtigten des Jahres 2016 waren 52,9% Frauen und 47,1% Männer. Bei den Absolventen mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschulreife war der Männeranteil mit 45,5% niedriger als der Frauenanteil (54,5%), während bei den Absolventen mit Fachhochschulreife die Männer mit 52,9% überwogen (Frauen: 47,1%). (02.03.2017/ac/a/m)





