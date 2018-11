Die endgültigen Ergebnisse für November 2018 werden am 13. Dezember 2018 veröffentlicht.



Hinweis: Revision des Verbraucherpreisindex für Deutschland



Der Verbraucherpreisindex wird in regelmäßigen Abständen einer Revision unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Mit Berichtsmonat Januar 2019 erfolgt die Umstellung von der Basis 2010 auf das Basisjahr 2015. Dabei werden die Verbraucherpreisindizes rückwirkend ab Januar 2015 neu berechnet.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/11/PD18_466_611.html (Pressemitteilung vom 29.11.2018)







Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen am Verbraucherpreisindex - wird im November 2018 voraussichtlich 2,3% betragen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Oktober 2018 voraussichtlich um 0,1%.