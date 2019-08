Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland hat sich im August 2019 im Vorjahresvergleich voraussichtlich um 1,0% erhöht, gegenüber Juli 2019 sinkt er voraussichtlich um 0,1%. Die voraussichtliche Abweichung zwischen VPI und HVPI von 0,4 Prozentpunkten in der Vorjahresrate resultiert aus einem methodischen Sondereffekt bei den Pauschalreisen im HVPI, der bereits im Juli 2019 zum Tragen kam.



Die endgültigen Ergebnisse für August 2019 werden am 12. September 2019 veröffentlicht. (Pressemitteilung vom 29.08.2019)



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/08/PD19_329_611.html (30.08.2019/ac/a/m)







