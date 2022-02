Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im November 2021 um 6,2% gegenüber November 2020 gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze im November 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat in der Zimmerei mit +11,3% sowie bei den "Sonstigen spezialisierten Bautätigkeiten anderweitig nicht genannt", zu denen unter anderem Betonarbeiten zählen, mit +10,5% besonders stark an. Beim Rohrleitungstiefbau und Kläranlagenbau gab es mit +1,6% den geringsten Umsatzzuwachs.Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/02/PD22_055_44.html (10.02.2022/ac/a/m)