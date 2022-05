Deutlich überdurchschnittlich sind die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen unter anderem in den Bereichen "Erziehung und Unterricht" (+5,0%), "Land- und Forstwirtschaft; Fischerei" (+4,9%) sowie "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung" (+4,6%) gestiegen. In diesen Bereichen machten sich vor allem die Corona-Prämien bemerkbar, die sowohl die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder als auch die meisten Landes- und Kommunalbeamten im 1. Quartal 2022 erhielten. Ohne Berücksichtigung der Sonderzahlungen lag die Tarifentwicklung in diesen Bereichen mit +0,3% (Erziehung und Unterricht), +0,8% (Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung) sowie +1,6% (Land- und Forstwirtschaft; Fischerei) deutlich niedriger.



Auch die überdurchschnittliche Tarifentwicklung im Verarbeitenden Gewerbe (+4,8%) lässt sich vorrangig auf Sonderzahlungen, vor allem in der Metall- und Elektroindustrie, zurückführen. Mit +0,7% lag die Tarifentwicklung ohne Sonderzahlungen hier deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt von +1,1%. Im Baugewerbe (+4,7%) wurde im 1. Quartal 2022 ebenfalls eine Corona-Prämie gezahlt.



Unterdurchschnittlich sind die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen im Vergleich zum 1. Quartal 2021 insbesondere in der Energieversorgung (+0,7%), bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+1,3%) sowie bei der Wasserversorgung und Entsorgung (+1,9%) gestiegen.



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/05/PD22_220_622.html (30.05.2022)





