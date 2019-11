Unterdurchschnittlich stiegen die Tarifverdienste mit Sonderzahlungen beispielsweise bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+0,5%) sowie im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (+0,4%). In der Wasserversorgung und Entsorgung waren die Tarifverdienste im 3. Quartal 2019 um 1,1% niedriger als im Vorjahresquartal. Zurückzuführen ist dieser Rückgang vor allem auf hohe Nachzahlungen im 3. Quartal 2018, die aus der verspäteten Auszahlung von Tariferhöhungen resultierten. Ohne Berücksichtigung der Sonderzahlungen stiegen die Tarifverdienste in diesem Wirtschaftsbereich um 4,2% im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Weiterführende Informationen



Detaillierte Daten zur Tarifentwicklung in ausgewählten Wirtschaftszweigen bietet die Fachserie 16, Reihe 4.3 (Tarifindex). Die dazugehörende Veröffentlichung "Lange Reihe" enthält zusätzliche Angaben zu den tariflichen Stundenverdiensten mit und ohne Sonderzahlungen in der Gesamtwirtschaft gegliedert nach Leistungsgruppen und Geschlecht. Die vollständigen Quartals- und Jahresergebnisse können in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen "Vierteljährlicher Index der Tarifverdienste" (62221-0001) und (62221-0002) abgerufen werden, die Ergebnisse des monatlichen Index der Tarifverdienste über die Tabelle "Monatlicher Index der Tarifverdienste (62231-0001)". Eine Übersicht samt Schaubild über die aktuellen Tarifabschlüsse und eine Zusammenstellung ausgewählter Öffnungsklauseln im zweiten Halbjahr 2019 enthält die Fachserie 16, Reihe 4 (Tarifverdienste).



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19_457_622.html (29.11.2019/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im 3. Quartal 2019 um durchschnittlich 4,2% gegenüber dem 3. Quartal 2018 gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010 ist vor allem auf das in der Metall-Tarifrunde 2018 vereinbarte tarifliche Zusatzgeld zurückzuführen. In der Statistik berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Wie Destatis weiter mitteilt, lag der Anstieg ohne Sonderzahlungen im 3. Quartal 2019 im Vorjahresvergleich bei 2,8%. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 1,5%.Tarifverdienste im Verarbeitenden Gewerbe durch Sondereffekt um 8,9% gestiegen