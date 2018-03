Während die Verdienste im früheren Bundesgebiet im Jahr 2017 nominal um 2,5% stiegen, hatten Beschäftigte in den neuen Ländern einen nominalen Lohnzuwachs von 3,0%. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst einschließlich Sonderzahlungen lag bei vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Westdeutschland im Jahr 2017 bei 4 293 Euro, ostdeutsche Vollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt monatlich 3 247 Euro. Für Deutschland lag der entsprechende Wert bei 4 149 Euro.



Verglichen mit der Entwicklung in den übrigen Quartalen des Jahres 2017 schwächte sich in Deutschland sowohl die nominale als auch reale Verdienstentwicklung im vierten Quartal etwas ab: Gegenüber dem vierten Quartal 2016 ergab sich für den Reallohnindex ein Wachstum von 0,5% bei einem Nominallohnzuwachs von 2,2% und einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,7%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/03/PD18_107_623.html;jsessionid=C64065544ECEB3A9D112F108EBC7FC46.InternetLive2 (23.03.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Reallohnindex in Deutschland ist im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 0,8% gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne im Jahr 2017 um rund 2,5% über dem Vorjahreswert. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,8%.