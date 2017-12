Die Reallohnsteigerung im dritten Quartal 2017 ist auf leicht überdurchschnittlich gestiegene Verdienste der Beschäftigten zurückzuführen. Der nominale Verdienstzuwachs in Höhe von 2,5% lag 0,1 Prozentpunkte über dem Durchschnittswert der letzten 20 Quartale. Im Bereich "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen" stiegen die Verdienste um 5,1% und im Bergbau um 3,9%. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich "Information und Kommunikation" konnten sich im Durchschnitt über eine Steigerung von 3,6% freuen.



Zwischen den einzelnen Leistungsgruppen gab es keine gravierenden Unterschiede in den Verdienstzuwächsen. Mit +2,8% war der Verdienstanstieg bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellung am größten, gefolgt von den ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (+2,7%) sowie den Fachkräften (+2,5%). Die Verdienste von angelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie herausgehobenen Fachkräften sind mit jeweils +2,4% leicht unterdurchschnittlich gestiegen.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/12/PD17_477_623.html (22.12.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Reallohnindex in Deutschland ist im dritten Quartal 2017 nach vorläufigen Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung um 0,7% gegenüber dem dritten Quartal 2016 gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, betrug der nominale (nicht preisbereinigte) Verdienstanstieg 2,5%. Der Verbraucherpreisindex legte im selben Zeitraum um 1,8% zu. Damit liegen die Reallöhne seit dem ersten Quartal 2014 ununterbrochen über dem jeweiligen Vorjahresniveau.